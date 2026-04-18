«Ο Μουρίνιο μπορεί να επιστρέψει στη Ρεάλ!»

Φωτιές ανάβει σε Ισπανία και Πορτογαλία δημοσίευμα της «Record» που εμπλέκει τον Ζοσέ Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα επικαλείται τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Φέτος όλα δείχνουν πως η Ρεάλ θα τερματίσει τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει κάποιο τίτλο, καθώς στο πρωτάθλημα βρίσκεται στο -9, ενώ έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό από ισπανικό Κύπελλο, ενώ έμεινε εκτός και από το Champions League .

Σίγουρα ο Αμπερλόα δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και εδώ και καιρό εξετάζονται προπονητές για την επόμενη σεζόν. Τα ονόματα των Γιούργκεν Κλοπ, Ντιντιέ Ντεσάν, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ακούγονται, αλλά η εφημερίδα «Record», που επικαλείται λόγια του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στο κάρδο βρίσκεται και ο Ζοσέ Μουρίνιο! Ο Special One ναι μεν έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα, ωστόσο, όπως αναφέρεται, το σενάριο επιστροφής του στη Μαδρίτη δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ακόμα δεν έχουν υπάρξει συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, όμως ο Ρομάνο τόνισε πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα ήθελε πολύ να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», εκεί όπου βρέθηκε από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ.

