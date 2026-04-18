FIFA: Καταγγέλλει την υψηλή τιμή των εισιτηρίων μετακίνησης προς το στάδιο από τη Νέα Υόρκη

Η FIFA κατήγγειλε την «υπερβολική» τιμή ενός εισιτηρίου τρένου μετ΄ επιστροφής από τη Νέα Υόρκη στο στάδιο MetLife (ανακοινώθηκε στα 150 δολάρια) κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η τιμή, όπως υποστήριξε, ορίστηκε «αυθαίρετα» και «θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα» για τους οπαδούς.

«Ο αυθαίρετος καθορισμός υψηλών τιμών και η απαίτηση να αναλάβει η FIFA το κόστος είναι πρωτοφανής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επιχειρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Χάιμο Σίργκι, τονίζοντας ότι «κανένας άλλος διοργανωτής παγκόσμιας εκδήλωσης, συναυλίας ή μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια ζήτηση».

«Το μοντέλο τιμολόγησης» της αρχής δημόσιων συγκοινωνιών του Νιου Τζέρσεϊ, η οποία αύξησε την τιμή ενός εισιτηρίου τρένου δεκαπλάσια για τη διοργάνωση, «θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα» και «αυτή η αύξηση της τιμής αναπόφευκτα ωθεί τους οπαδούς προς άλλα μέσα μεταφοράς», πρόσθεσε.

Το ταξίδι μεταξύ του σταθμού Πεν και του σταδίου, περίπου 30 χιλιόμετρα (19 μίλια), διαρκεί περίπου μισή ώρα. Η νέα Δημοκρατική κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, ισχυρίζεται ότι η FIFA, η οποία αναμένει να αποκομίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια από το Παγκόσμιο Κύπελλο, «θα πρέπει να καλύψει το κόστος μεταφοράς των οπαδών της».

«Η FIFA αναμένεται να αποκομίσει περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, όχι κέρδη, όπως ισχυρίζεται ψευδώς η κυβερνήτης», συνέχισε ο Σίργκι, τονίζοντας ότι η παγκόσμια διοικητική αρχή είναι ένας «μη κερδοσκοπικός οργανισμός» και ότι τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου «επενδύονται ξανά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο».

Μαζί με το δελτίο Tύπου της, η FIFA δημοσίευσε ένα «δείγμα» εισιτηρίων τρένων και μετρό σε άλλες πόλεις υποδοχής, που κυμαίνονται από 1,25 έως 15 δολάρια. Αλλά σε ορισμένες πόλεις, όπως η Ατλάντα ή η Φιλαδέλφεια, το στάδιο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.