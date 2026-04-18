Μάχη… 5ης θέσης στην Κρήτη – Κόντρες επιβίωσης σε Κηφισιά, Περιστέρι

Με παιχνίδια των πλέι οφ 5-8 και των πλέι άουτ επανεκκινεί η δράση στη Stoiximan Super League.

Η δράση επιστρέφει δυναμικά στη Stoiximan Super League, μετά τις διακοπές του Πάσχα και σήμερα διεξάγονται τα ματς τα πλέι οφ 5-8, αλλά και οι μάχες παραμονής τα πλέι άουτ.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται στις 18:00 τον Λεβαδειακό, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8, σε μια μάχη για την 5η θέση. Οι Κρητικοί με νίκη αποκτούν ελπίδες την ώρα που οι Βοιωτοί θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Στις 19:00 ο Άρης κοντράρεται με τον Βόλο, ψάχνοντας τη νίκη μετά από πολύ καιρό, που ίσως του δώσει ελπίδες για την 5η θέση. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν να δείξουν μια αγωνιστική βελτίωση, προετοιμάζοντας τα πλάνα τους και για τη νέα σεζόν.

Στη μάχη της παραμονής διεξάγεται η 3η στροφή, με τους ουραγούς να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Ο Αστέρας Aktor αγωνίζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά, έχοντας ως στόχο το «διπλό», αλλά η ομάδα του Λέτο δεν έχει ξεμπλέξει από τα σενάρια και θέλει βαθμούς. Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και καλείται να βγάλει αντίδραση και βελτίωση, για να μη βρεθεί σε θέση υποβιβασμού. Οι Περιστεριώτες από την άλλη, θέλουν να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους. Στο Αγρίνιο, τέλος, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε μια δυνατή μάχη. Οι γηπεδούχοι έδειξαν κάποια βελτίωση και θέλουν συνέχεια, ενώ οι Σερραίοι δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Playoffs 5-8 - 2η Αγωνιστική

18:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός CosmoteSport 2

19:00 Άρης-Βόλος Novasports 2

Playouts - 3η Αγωνιστική

16:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor CosmoteSport 1

17:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet Novasports 4

20:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός CosmoteSport 1

Κυριακή 19 Απριλίου

Playoffs 1-4 - 2η Αγωνιστική

18:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ CosmoteSport 2

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός CosmoteSport 1

Η βαθμολογία

Playoffs 1-4Αγ.Βαθ.

1. ΑΕΚ 27 63

2. ΠΑΟΚ 27 58

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 58

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 50

Playoffs 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 27 22

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27 17

7. ΟΦΗ 27 17

8. ΑΡΗΣ 27 16

Playouts

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 28 31

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28 30

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 28 28

12. ΑΕΛ NOVIBET 28 23

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 21

14. ASTERAS AKTOR 28 21