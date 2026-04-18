Η Νιούκαστλ θέλει να... ξεφορτωθεί τον Ουϊσά έναν χρόνο μετά την απόκτησή του!

Ο Γιοάν Ουϊσά ήταν μια από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού, αφού δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στη Νιούκαστλ.

Οι «καρακάξες» δαπάνησαν το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από την Μπρέντφορντ, όμως ο Κονγκολέζος επιθετικός κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του ένα γκολ.

Όπως, μάλιστα αναφέρει δημοσίευμα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Νιούκαστλ θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του 29χρονου επιθετικού και περιμένουν προτάσεις για την παραχώρησή του.

O Oυϊσά θα λάβει μέρος στο Μundial με την Εθνική του Κονγκό και στη Νιούκαστλ, ελπίζουν με τις εμφανίσεις του να προσελκύσει ενδιαφέρον, προκειμένου να αποχωρήσει από το «St. James Park».