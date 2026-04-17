Παρακάμερα ΑΕΚ: Αγωνία, έκρηξη στα γκολ και χειροκρότημα στο τέλος (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του χθεσινού αγώνα με την Ράγιο στη Φιλαδέλφεια όπου τα συναισθήματα ήταν έντονα.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και η παρακάμερα του αγώνα:

Η ΑΕΚ άγγιξε την απόλυτη υπέρβαση και την ιστορική ανατροπή, όμως η Ράγιο Βαγιεκάνο βρήκε τον τρόπο να φύγει με την πρόκριση από το «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας.



Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση και στις αρχές του β' ημιχρόνου είχαν «σβήσει» το 3-0 του πρώτου αγώνα με δύο γκολ του Ζίνι στο 13' και στο 51' και με το πέναλτι του Ραζβάν Μαρίν στο 36', μετά από ανατροπή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Όμως το γκολ του Ίσι Παλαθόν στο 60' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.



Μια πορεία 16 αγώνων τελείωσε με ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν για την ΑΕΚ και με μία ακόμα αποθέωση από τριάντα χιλιάδες οπαδούς που με την ιαχή «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» έδωσαν ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ψήφο εμπιστοσύνης και αναγνώρισης για όλα όσα έχουν πετύχει φέτος.



Η κάμερα του ΑΕΚ ΤV ήταν εκεί και κατέγραψε τις στιγμές.