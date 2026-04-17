«Πλήγμα» με Ρομέρο στην Τότεναμ, επιστρέφει ο Μπεντανκούρ

Η Τότεναμ δίνει τη μάχη της για την παραμονή στην Premier League και στον σαββατιάτικο (18/4) πολύ κρίσιμο εντός έδρας αγώνα με την Μπράιτον θα έχει πλέον διαθέσιμο και τον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, αλλά όχι τον Ρομέρο.

Ο Ουρουγουανός μέσος απουσιάζει από τις αρχές Ιανουαρίου λόγω σοβαρού τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Η Τότεναμ βρίσκεται στη 18η θέση με έξι αγωνιστικές να απομένουν, δύο βαθμούς πίσω από τη ζώνη παραμονής, και κινδυνεύει με τον πρώτο της υποβιβασμό από την κορυφαία κατηγορία από το 1977.

Η επιστροφή του Μπεντανκούρ, όπως και του επίσης μέσου Ιβ Μπισούμα, αποτελεί ευχάριστη είδηση για τον νέο τεχνικό της ομάδας, Ντε Τσέρμπι, ενόψει του πρώτου του εντός έδρας αγώνα, αν και επιβεβαίωσε ότι ο διεθνής Αργεντινός Κριστιάν Ρομέρο θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

«Ο Μπεντανκούρ είναι διαθέσιμος να παίξει», δήλωσε ο Ιταλός στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (17/4). «Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βασικός ή όχι. Ο Μπισούμα είναι επίσης διαθέσιμος».

Ο αρχηγός της Τότεναμ, Ρομέρο, τραυματίστηκε στο γόνατο σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Αντονίν Κίνσκι κατά την ήττα με 1-0 από τη Σάντερλαντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου οι «σπερς» έμειναν χωρίς νίκη για 14ο σερί ματς.

«Λυπάμαι πραγματικά για τον Ρομέρο και τον τραυματισμό του», είπε ο Ντε Τσέρμπι. «Πάνω απ’ όλα, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι υποφέρει εξαιτίας αυτού του τραυματισμού και επειδή δεν μπορεί να αγωνιστεί ξανά για εμάς αυτή τη σεζόν.

Είναι ένας σπουδαίος αρχηγός για εμάς. Πρέπει να είμαστε θετικοί, έχουμε τον Ραντού Ντραγκούσιν και τον Κέβιν Ντάνσο, είναι πολύ καλοί για να αγωνιστούν και να μας δώσουν ποιότητα με την μπάλα».

Ο Ντε Τσέρμπι, τρίτος προπονητής της Τότεναμ τη φετινή σεζόν, έχει ελάχιστο χρόνο για να αλλάξει την πορεία της λονδρέζικης ομάδας και δήλωσε ότι οι πιθανότητες παραμονής εξαρτώνται τόσο από τη νοοτροπία όσο και από την ικανότητα. Προσπάθησε να ανεβάσει το ηθικό αυτή την εβδομάδα, βγάζοντας την πρώτη ομάδα για δείπνο.

«Πρέπει να γνωρίζω όλο και καλύτερα τους παίκτες μου κάθε εβδομάδα», είπε. «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Μπορώ να φέρω τον εαυτό μου, τη φιλοσοφία μου στο ποδόσφαιρο, αλλά δουλεύω για να δημιουργήσω καλή ατμόσφαιρα, καλή σχέση με τους παίκτες.

Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή για την Τότεναμ οι ατομικές ποιότητες είναι σημαντικές, αλλά πιο σημαντικά είναι το πνεύμα και η αγάπη που βάζουν οι παίκτες για τον σύλλογο.

Δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε αύριο λόγω του δείπνου. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό. Αλλά αν κερδίσουμε, είμαι έτοιμος να πληρώνω κάθε εβδομάδα ένα δείπνο. Πιστεύω στις ανθρώπινες σχέσεις, στο πνεύμα και την ψυχή των παικτών. Χρειαζόμαστε όλους στο γήπεδο να βοηθούν τους συμπαίκτες τους και να πιέζουν για έναν κοινό στόχο. Αν δεν πετύχουμε τον στόχο μας, όλοι χάνουν κάτι από την καριέρα τους».

Ο Ντε Τσέρμπι, του οποίου η θητεία στην Μπράιτον ξεκίνησε απέναντι στην Τότεναμ, επιβεβαίωσε ότι ο Κίνσκι θα συνεχίσει κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας Γκουλιέλμο Βικάριο δεν είναι ακόμη έτοιμος μετά από επέμβαση για κήλη.