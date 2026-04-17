«Δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Μαρτινέλι ο Ολυμπιακός» (pics)

Ο Ολυμπιακός δε έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του βραζιλιάνου χαφ, Ματέους Μαρτινέλι, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας.

Ο Ματέους Μαρτινέλι συνεχίζει να απασχολεί τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού ενόψει του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τουρική «Fotospor».

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος χαφ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας, αλλά η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει σύμφωνα με τους Τούρκους και έτσι οι Πειραιώτες θέλουν να μπουν... σφήνα.

Ο μέσος της Φλουμινένσε είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους» και τη περασμένη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τους Βραζιλιάνους τότε να υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει πρόταση 12 εκατ. ευρώ, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Ο Μαρτινέλι αποτελεί το προϊόν των ακαδημιών της Φλουμινένσε στην οποία αγωνίζεται από μικρή ηλικία, μετρώντας συνολικά 298 αγώνες και 16 γκολ, ενώ έχει κατακτήσει το Copa Libertadores το 2023 και το Recopa Sudamericana το 2024.