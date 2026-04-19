Η πίστη Νίκολιτς σε Ζίνι και η... προφητική δήλωση στο SDNA «Θα κάνουμε κάτι μεγάλο, αυτή τη σεζόν» 

Την καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Ζίνι σε ένα παιχνίδι πολύ υψηλών απαιτήσεων όπου το διακύβευμα ήταν τεράστιο.

Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα, που κλήθηκε να καλύψει το μεγάλο κενό του Λούκα Γιόβιτς, όχι μόνο το έκανε με επιτυχία αλλά αναδείχτηκε σε πρωταγωνιστής λειτουργώντας ως ο «απρόβλεπτος παράγοντας» που άλλαξε τις ισορροπίες καθώς πιθανότατα και οι ίδιοι οι Ισπανοί δεν θα περίμεναν να είναι τόσο επιδραστικός.

Η εικόνα του Ζίνι προφανώς μόνον τυχαία δεν ήταν καθώς όλο αυτό το διάστημα δούλεψε σκληρά στα Σπάτα ακόμα και μέσα στη διακοπή για τις εθνικές καθώς δεν είχε υποχρεώσεις με την χώρα του. Αυτή η δουλειά τον βοήθησε σημαντικά να φτάσει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και σίγουρα να ξαναβρεί τα πατήματα του μετά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν που τον έθεσαν νοκ-άου από μεγάλα διαστήματα μέσα στην σεζόν και τον κράτησαν χαμηλά σε συμμετοχές και γκολ.

Αυτός που δεν έχασε ποτέ την πίστη του στον Ζίνι ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, όχι απλά πιστεύει στις δυνατότητες του 23χρονου επιθετικού αλλά θεωρεί πως μπορεί να είναι πρώτο βιολί στην γραμμή κρούσης της ΑΕΚ και να κάνει τη διαφορά με τα πολύτιμα χαρακτηριστικά που διαθέτει όπως η ένταση, η έκρηξη, η ταχύτητα που είναι σε επίπεδα... Λιβάι Γκαρσία σύμφωνα με τις μετρήσεις, η αλτικότητα του που χθες την είδαμε σε όλο της το μεγαλείο στην φάση του 3-0 όπου έμεινε στον αέρα και εκτέλεσε τρομερά με το κεφάλι.

Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας ο Νίκολιτς δούλευε εντατικά με τον Ζίνι και ήταν σίγουρος για το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο τακτικό του σχέδιο. Ο Νίκολιτς μάλιστα είχε δείξει τη λατρεία του στον Ζίνι και κατά διάρκεια της συνέντευξης που είχαμε πάρει τότε από τον Ανγκολέζο την οποία είχε διακόψει με μια παρέμβαση αγάπης, την ώρα που είχε αρχίσει να μιλά ο παίκτης του.



Για την ακρίβεια, τον είχε πλησιάσει, τον είχε αγκαλιάσει, τον είχε φιλήσει και όταν τον είχαμε ρωτήσει αν «είναι το αγαπημένο του “παιδί”» είχε απαντήσει «Ναι, ναι! Θα κάνουμε κάτι μεγάλο, αυτή τη σεζόν»! Μια ενδεχομένως... προφητική δήλωση του Νίκολιτς η οποία αρχίζει να γίνεται πράξη, διότι αυτό που έκανε ο Ζίνι την Πέμπτη ήταν κάτι πραγματικά σημαντικό για τον ίδιο και τον ομάδα.

Η εμφάνιση του Ζίνι με την Ράγιο, δεδομένα τον βάζει πλέον γερά στην εξίσωση της ενδεκάδας εν όψει του αποψινού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και μένει να δούμε τις τελικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη γραμμή κρούσης.