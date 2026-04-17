Άρης: Οι δεδομένοι ενδεκαδάτοι και τα ερωτηματικά ενόψει Βόλου

Τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο

Επιστροφή στη δράση για τους παίκτες του Άρη. Απαιτητικό τεστ απέναντι στην ομάδα του Βόλου, για την 2η στροφή των playoffs της Stoiximan Superleague, στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Οι κιτρινόμαυροι δεν κατάφεραν να πάρουν το "6ποντο" απέναντι στον Λεβαδειακό, στην πρεμιέρα, και πλέον κάθε περιθώριο για βαθμολογική απώλεια έχει χαθεί.

Απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει όλα του τα "όπλα", με το ιατρικό δελτίο να είναι, μετά από πολλούς μήνες, τελείως άδειο.

Ο Αθανασιάδης αναμένεται να βρεθεί για άλλη μια φορά κάτω από τα δοκάρια, με Φαμπιάνο και Μεντίλ να θεωρούνται δεδομένοι στην 4άδα, μπροστά του. Οι άλλες δύο θέσεις, αυτή του αριστερού στόπερ, καθώς και εκείνη του δεξιού μπακ αναμένεται νασ κριθούν την τελευταία στιγμή, με Σούντμπεργκ και Φαντικά να έχουν το προβάδισμα αντί των Ρόουζ και Τεχέρο.

Μπροστά τους Χόνγκλα και Ράσιτς είναι δεδομένοι, με τον Πέρεθ να έχει και πάλι το προβάδισμα, όπως και στην πρεμιέρα, για το "10". Δεξιά θα αγωνιστεί ο Γκαρέ, ενώ στην αριστερή πλευρά διεκδικούν φανέλα βασικού οι Γιαννιώτας, Δώνης και Ντούντου.

Στην επίθεση, άπαντες κρίνονται υποψήφιοι για το αρχικό σχήμα, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αποφασίζει το απόγευμα του Σαββάτου για την τελική επιλογή.