ΑΕΚ – Νίκολιτς: Ο αποκλεισμός που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στην καριέρα του

Η Ένωση άγγιξε μια επική ανατροπή απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά έμεινε εκτός Ευρώπης, μέσα από ένα (διπλό) σενάριο που δεν έχουμε ξαναδεί σε ομάδα του Σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ έφτασε μία ανάσα από μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή, όμως το 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο δεν αρκούσε στο τέλος της βραδιάς, καθώς η βαριά ήττα με 3-0 στο πρώτο ματς στην Ισπανία αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Πέρα όμως από το αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο ζευγάρι ανέδειξε κάτι βαθύτερο: ένα σενάριο που δεν ανήκει στο «παραδοσιακό» προπονητικό προφίλ του Μάρκο Νίκολιτς.

Αν εξετάσει κανείς τη μέχρι τώρα ευρωπαϊκή διαδρομή του Σέρβου τεχνικού στις διοργανώσεις της UEFA, θα διαπιστώσει ότι οι ομάδες του (σε διπλές νοκ άουτ αναμετρήσεις) χαρακτηρίζονται από έλεγχο, ισορροπία και περιορισμένο ρίσκο.

Είτε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, είτε στη Βίντι, είτε στη Βοϊβοντίνα, το βασικό ζητούμενο ήταν να κρατηθεί το παιχνίδι «ζωντανό», να αποφευχθούν τα μεγάλα σκορ και να διεκδικηθεί η πρόκριση μέσα από διαχείριση και πειθαρχία.

Αυτό το μοτίβο είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες ευρωπαϊκές του «μάχες» να κρίνονται χωρίς έντονα δραματικά στοιχεία.

Οι αποκλεισμοί του ήταν συνήθως «καθαροί»: είτε λόγω ανωτερότητας του αντιπάλου, είτε επειδή οι ομάδες του δεν είχαν την απαραίτητη επιθετική ένταση για να ανατρέψουν καταστάσεις.

Με απλά λόγια, σπάνια έβλεπε κανείς σύνολα του Νίκολιτς να καταρρέουν, αλλά εξίσου σπάνια τα έβλεπε να κάνουν μεγάλες ανατροπές.

Και εδώ ακριβώς έρχεται η ιδιαιτερότητα της ΑΕΚ.

Το 3-0 του πρώτου αγώνα με την Ράγιο στο «Βαγιέκας» είναι κάτι που δεν συναντάται εύκολα στο ιστορικό του Σέρβου προπονητή σε πρώτο παιχνίδι.

Οι ομάδες του παραδοσιακά αποφεύγουν τέτοιου είδους «ζημιές» ακριβώς επειδή δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο και την αμυντική συνοχή. Ωστόσο, μία ακόμα διαφοροποίηση ήρθε στη ρεβάνς.

Η ΑΕΚ μπήκε στο γήπεδο με ξεκάθαρη διάθεση ανατροπής. Πίεσε ψηλά, πήρε ρίσκα, ανέβασε τις γραμμές της και κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, φτάνοντας πολύ κοντά στην επική ανατροπή.

Αυτή η επιθετική προσέγγιση, το «όλα ή τίποτα», δεν αποτελεί συνηθισμένη εικόνα για ομάδες του Νίκολιτς σε ευρωπαϊκά ματς.

Κάπως έτσι προκύπτει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: η ΑΕΚ αφενός ξέφυγε από τον έλεγχο στο πρώτο παιχνίδι, αφετέρου έδειξε μια επιθετική υπέρβαση στη ρεβάνς. Ο συνδυασμός «βαριά ήττα και σχεδόν ανατροπή» είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος στο προηγούμενο δείγμα του Σέρβου τεχνικού.

Αυτό οδηγεί σε ένα σαφές συμπέρασμα. Η φετινή ευρωπαϊκή εμπειρία της ΑΕΚ δεν αποτέλεσε επανάληψη κάποιου γνώριμου έργου του 46χρονου προπονητή. Αντίθετα, συνιστά μια από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις της καριέρας του, ίσως και μια ένδειξη αλλαγής.

Είτε πρόκειται για προσαρμογή στις απαιτήσεις ενός συλλόγου που παραδοσιακά επιζητά επιθετικό ποδόσφαιρο και ένταση, είτε για μια φυσιολογική εξέλιξη του ίδιου ως προπονητή, το δεδομένο είναι ένα: η ΑΕΚ παρουσίασε μια εκδοχή του Νίκολιτς που δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα σε αυτό το επίπεδο ρίσκου.

Και αν κάτι μένει από αυτόν τον αποκλεισμό, πέρα από την πικρία, είναι πως ίσως αποτέλεσε το πρώτο δείγμα μιας διαφορετικής (πιο τολμηρής) προσέγγισης του Σέρβου τεχνικού στις ευρωπαϊκές προκλήσεις.