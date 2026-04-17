ΠΑΟΚ: Το... γύρισαν σε μπάσκετ στη Νέα Μεσημβρία οι παίκτες σε ένα διασκεδαστικό challenge (vid)

Δημήτρης Μπέρδος, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης, Δημήτρης Χατσίδης και Κωνσταντίνος Θυμιάνης σε ένα (ακόμα) διασκεδαστικό challenge της Super League.
Αυτή τη φορά σε ένα άθλημα... λίγο διαφορετικό. Στο μίνι-μπάσκετ, με τον Θυμιάνη να κερδίζει στο... νήμα τον Μπέρδο και τον Ζαφείρη να αποδεικνύεται ο αδύναμος κρίκος του αγώνα.
Mini Basketball Challenge 🏀@PAOK_FC Edition ⚫️#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #PAOK pic.twitter.com/y7NJFHI4wa— Super League Greece (@Super_League_GR) April 17, 2026