ΠΑΟΚ: Το... γύρισαν σε μπάσκετ στη Νέα Μεσημβρία οι παίκτες σε ένα διασκεδαστικό challenge (vid)

Σε ένα διασκεδαστικό challenge της Super League συμμετείχαν πέντε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, «γυρίζοντάς» το στο μπάσκετ.

Δημήτρης Μπέρδος, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης, Δημήτρης Χατσίδης και Κωνσταντίνος Θυμιάνης σε ένα (ακόμα) διασκεδαστικό challenge της Super League.

Αυτή τη φορά σε ένα άθλημα... λίγο διαφορετικό. Στο μίνι-μπάσκετ, με τον Θυμιάνη να κερδίζει στο... νήμα τον Μπέρδο και τον Ζαφείρη να αποδεικνύεται ο αδύναμος κρίκος του αγώνα.

