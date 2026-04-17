ΟΦΗ: Με Γκονθάλεθ και Νέιρα, αλλά χωρίς Φούντα και Χριστόπουλο κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα (18/4, 18:00) με τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ταξιάρχη Φούντα και Γιάννη Χριστόπουλο. Ο πρώτος δέχτηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση και έμεινε προληπτικά εκτός. Στην αποστολή της ομάδας της Κρήτης επιστρέφουν οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα.

Μετά την τελευταία προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο πριν τον αγώνα με τον Λεβαδειακό ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης άφησε εκτός αποστολής τους Άαρον Ισέκα (ατομικό πρόγραμμα), καθώς και τους Φούντα, Μπαίνοβιτς, Χριστόπουλο, Καλαφάτη, Καινουργιάκη και Χνάρη.

Στην αποστολή του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε τους Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Κοντεκά, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Βούκοτιτς, Κανελλόπουλο, Νέιρα, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκη και Σαλσέδο.