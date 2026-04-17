Η ΑΕΚ πήγε από το μηδέν στο... χίλια στην Ευρώπη και πρέπει να είναι υπερήφανη! 

Από το περσινό κάζο με τη Νόα και τον καταστροφικό αποκλεισμό, στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία των ρεκόρ και των μεγάλων αποτελεσμάτων, που σταμάτησε άδικα στα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Η ΑΕΚ πήγε από το... μηδέν στο χίλια στην Ευρώπη μέσα σε μόλις λίγους μήνες και κατέφερε να πετύχει μια σειρά από σπουδαία επιτεύγματα που της αλλάζουν το μέγεθος, το ευρωπαϊκό της status και την ισχυροποιούν στο διεθνές στερέωμα, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων απίθανο άλμα στο UEFA Ranking 76 θέσεων (από την 160η στην 84η θέση). Ένα άλμα, που όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, της φτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον και το μονοπάτι που θα βαθίσει (από) τη νέα χρονιά.

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ, που ξεκίνησε τέλη Ιούλη και διήρκησε περίπου εννέα μήνες με συνολικό απολογισμό: 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες σε 16 παιχνίδια μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς και όλος ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και του Μάριου Ηλιόπουλου που είχε/έχει όραμα να δει την Ένωση πολύ ψηλά στην Ευρώπη, είχαν στοχεύσει από το καλοκαίρι όταν σχεδίαζαν το πλάνο, την ευρωπαϊκή διάκριση. Δεν γνωρίζω αν πίστευαν πως η ομάδα μπορεί να πετύχει αυτά που πέτυχε αλλά σίγουρα, ήταν προαπαιτούμενο για ΟΛΟΥΣ η συμμετοχή στη League Phase.

Ο δρόμος δεν ήταν καθόλου εύκολος καθώς χρειάστηκε να κάνει κάτι που δεν είχε καταφέρει να πετύχει ποτέ στο παρελθόν. Να περάσει μέσα από τρεις προκριματικές διαδικασίες και ενώ είχε τις πιο δύσκολες κληρώσεις με αποκορύφωμα αυτή στα πλέι-οφ απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη της Ευρώπης όπως η Άντερλεχτ που θα μπορούσε όχι να παίζει προκριματικά αλλά να είναι ένα εκ των φαβορί για να πάρει την κούπα. Αυτές οι έξι συνεχόμενες Πέμπτες, χωρίς ανάσα, χωρίς δικαίωμα λάθους, με ένα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι του Νίκολιτς και των παικτών, αποτέλεσαν την απαρχή όσων θα επακολουθούσαν.

Ήταν τρεις σερί προκρίσεις που ξεκάθαρα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο να ανακτήσει η ΑΕΚ την χαμένη της αυτοπεποίθηση μετά το καταστροφικό περσινό φινάλε στα πλέι-οφ, βοηθώντας την παράλληλα να χτίσει μέταλλο νικητή που όσο έμπαινε πιο βαθιά στη σεζόν, αυτό ισχυροποιούνταν όλο και περισσότερο για να φτάσουμε στο... χθες. Όπου είδαμε μια ΑΕΚ κυρίαρχη να καταπίνει την Ράγιο. Μια ΑΕΚ επιθετική. Μια ΑΕΚ, που ενσωμάτωσε στο παιχνίδι της - για πρώτη φορά τόσο έντονα - μια διάσταση που η αλήθεια είναι δεν είχαμε μέχρι σήμερα, επί των ημερών Νίκολιτς. Τη διάσταση του πρέσινγκ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ένα πρέσινγκ που έγινε όμως στοχευμένα, με τακτικό προσανατολισμό. Το διάβασμα του Νίκολιτς και η τακτική προσέγγιση των παικτών, άγγιξε το τέλειο αλλά σε αυτό το επίπεδο δυστυχώς ακόμα και μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά όπως την έκανε στο γκολ του Παλαθόν, στη μια και μοναδική αδυναμία της ΑΕΚ να αναχαιτίσει το τρανζίσιον της Ράγιο στο ανοιχτό γήπεδο.

Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Στιγμές. Η Ράγιο είχε τις στιγμές και χθες και την περασμένη Πέμπτη στο Βαγιέκας και πέρασε στα ημιτελικά. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ ολοκληρώνεται εδώ. Ο αποκλεισμός είναι άδικος βάσει της εικόνας αλλά η απογοήτευση δεν γίνεται και δεν πρέπει να καλύψει αυτή την θετική αύρα και την αστερόσκονη που υπάρχει παντού στον κιτρινόμαυρο οργανισμό και ακολουθεί την ΑΕΚ εδώ και καιρό. Ήδη η Original έδωσε το σύνθημα εν όψει ΠΑΟΚ να γεμίσει η Νέα Φιλαδέλφεια από το... Σάββατο στην ανοιχτή προπόνηση, δείγμα του πόσο πολύ πιστεύει ο κόσμος σε αυτή την ομάδα και του πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η μέχρι τώρα επιτυχία με την ενότητα που υπάρχει φέτος στην ΑΕΚ και τη λύσσα να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.