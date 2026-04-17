Original 21: «Αύριο γεμίζουμε τη Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας»! (pic)

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Original 21 έκανε γνωστό πως θα δώσει το παρών στην αυριανή (Σάββατο 18/4) προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα είναι η τελευταία πριν το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της Ένωσης απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο και στέλνει το δικό της μήνυμα εν όψει της κρίσιμης συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση της ORIGINAL 21:

Η Ιστορική βδομάδα συνεχίζεται!

Μετά την πρόκριση της Βασίλισσας, μετά την χθεσινή Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ΑΕΚ που μας έκανε περήφανους με την παρουσία της ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για να πάρουμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Τώρα είναι η ώρα για την πιο μεγάλη μας στήριξη!

Αύριο Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε τη Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση.

Η ORIGINAL 21 καλεί τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

Γιατί η Δική μας ΑΕΚ, ΔΕ ΧΑΝΕΙ ΠΟΤΕ!

ORIGINAL 21 - 1982

Εμείς απλά συνεχίζουμε!



