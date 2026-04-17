Με ενισχύσεις ο ΠΑΟΚ: Σε φουλ ρυθμούς Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κένι για ΑΕΚ!

Σουαλιό Μεϊτέ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι «φωνάζουν» παρών για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (19/4 18:00), συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε όλο το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης.

Επιτέλους ευχάριστα στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει τους Μεϊτέ, Κένι και Ζίβκοβιτς να παίρνουν μέρος σε όλο το σημερινό πρόγραμμα.

Με τους τρεις παίκτες να έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας του Δικεφάλου το τελευταίο 15ημερο, η απόφαση για το αν και πόσο θα χρησιμοποιηθούν θα ληφθεί από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, πάντα με γνώμονα και τον επερχόμενο τελικό Κυπέλλου (25/4) απέναντι στον ΟΦΗ.

Το προπονητικό μενού της Παρασκευής (17.04) περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε παιχνίδι υψηλής έντασης.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς , Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (18.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.