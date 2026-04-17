Παναθηναϊκός: Αμετάβλητο το απουσιολόγιο του Μπενίτεθ ενόψει Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι, με το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ να παραμένει αμετάβλητο.

Συγκεκριμένα, ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε για μια ακόμα φορά ειδικό πρόγραμμα, ο Τζούρισιτς ατομικό, ο Κάτρης θεραπεία και ατομικό και οι Ντέσερς και Σισοκό θεραπεία, με τους τρεις τελευταίους να είναι ούτως ή άλλως νοκ-άουτ για όλη την διάρκεια των Play-Offs.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των υπολοίπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε όλο το γήπεδο και εξάσκηση στα τελειώματα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι σε όλο το γήπεδο, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».