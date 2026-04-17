Χάαλαντ: «Το παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Αρσεναλ»

"Τελικό" χαρακτήρισε ο Έρλινγκ Χάαλαντ το μεγάλο ντέρμπι της Σίτι με την Άρσεναλ την Κυριακή στο "Έτιχαντ".

Η Αρσεναλ ήταν πριν από λίγες εβδομάδες το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει χάσει έδαφος και κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο, τον πρώτο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Την περασμένη αγωνιστική οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν ήττα σοκ στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ (1-2), έμειναν στους 70 βαθμούς, έξι περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που, όμως, έχει κι ένα ματς λιγότερο.

Εξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται πλέον την Κυριακή στο «Ετιχαντ», όπου η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θα υποδεχθεί την Αρσεναλ, σ' ένα ματς όπου δεν αποκλείεται να κριθεί ο τίτλος. Στην κρισιμότητα αυτού του ντέρμπι κορυφής στάθηκε και ο σούπερ σταρ των «πολιτών», Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος μίλησε στο «Sky Sports»:

«Ολοι ξέρουν τη σημασία αυτού του αγώνα. Είναι για εμάς τελικός. Το παιχνίδι της χρονιάς. Θέλουμε μόνο τη νίκη και θα κάνουμε τα πάντα για να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στην κορυφή. Είμαστε στην τελική ευθεία, μένουν μόλις έξι εβδομάδες για τη λήξη της σεζόν και πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα στο κυριακάτικο ντέρμπι», τόνισε ο Νορβηγός διεθνής φορ.