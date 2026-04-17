«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Πελμάρ»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός της Γιαγκελόνια, Άντι Πελμάρ, σύμφωνα με το "Footmercato".

Νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο των Πρασίνων ενόψει της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με τους Γάλλους, στο Τριφύλλι ασχολούνται με την περίπτωση του Άντι Πελμάρ, ο οποίος κάνει πολύ καλή σεζόν με την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός από την Κλερμόν.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ του Footmercato, ο πολωνικός σύλλογος που διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχει οψιόν αγοράς του παίκτη, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική. Για τον 29χρονο στόπερ, που διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές της Γαλλίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ανδρών της Μαδαγασκάρης, έχουν εκφράσει επίσης ενδιαφέρον -εκτός από τον Παναθηναϊκό- οι Μπρεστ, Βόλφσμπουργκ και Λεχ Πόζναν.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις Λας Πάλμας, Λέτσε, Βασιλεία και Νις. Τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 25 συμμετοχές (1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεσμεύεται έως το 2027 με την γαλλική ομάδα και η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 2 εκατ. ευρώ.