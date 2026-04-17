Οι δύο Ιρανές παίκτριες που έλαβαν άσυλο, δηλώνουν ενθουσιασμένες από την υποδοχή στην Αυστραλία

Οι Ιρανές ποδοσφαιρίστριες, Φατεμέ Πασαντιντέχ και Ατεφέχ Ραμεζανισαντέχ, οι οποίες ζήτησαν κι' έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία τον περασμένο μήνα, κατά την διάρκεια του Ασιατικού Κυπέλλου, δήλωσαν σήμερα (17/4) ότι είναι «ενθουσιασμένες από την θερμή υποδοχή που τους επεφύλαξαν εκεί και τώρα ελπίζουν να συνεχίσουν την καριέρα τους με ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται, ότι επτά μέλη της ιρανικής αποστολής ζήτησαν άσυλο αφού χαρακτηρίσθηκαν «προδότριες» στην χώρα τους, επειδή αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο πριν τον εναρκτήριο αγώνα τους, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Λίγο αργότερα, οι πέντε εξ΄αυτών απέσυραν τις αιτήσεις τους και επέστρεψαν στην πατρίδα τους με τις συμπαίκτριες τους. Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις ιρανικές Αρχές ότι άσκησαν πιέσεις στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης της κλήτευσης των γονέων τους για ανάκριση. Μόνο οι Φατεμέ Πασαντιντέχ και Ατεφέχ Ραμεζανισαντέχ παρέμειναν στην Αυστραλία.

Σε κοινή δήλωση, οι δύο ποδοσφαιρίστριες ευχαρίστησαν την αυστραλιανή κυβέρνηση για «την παροχή ανθρωπιστικής προστασίας και ασφαλούς καταφυγίου σε αυτήν την όμορφη χώρα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Η συμπόνια και η υποστήριξη που μας έδειξαν σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, μάς έχουν δώσει ελπίδα για ένα μέλλον όπου μπορούμε να ζήσουμε και να αγωνιστούμε με ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένες από την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία. Η υποστήριξή σας μας έκανε να νιώθουμε ευπρόσδεκτοι και λιγότερο μόνες καθώς διανύουμε αυτήν την μετάβαση».

Μια εβδομάδα μετά την αίτηση ασύλου, οι δύο παίκτριες φωτογραφήθηκαν χαμογελώντας κατά την διάρκεια της προπόνησης με την αυστραλιανή ομάδα Μπρισμπέϊν Ρόαρ, ωστόσο έκτοτε δεν έχουν εμφανισθεί και διαμένουν σε άγνωστη τοποθεσία.

«Σε αυτό το στάδιο, η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλειά μας, η υγεία μας και η έναρξη της διαδικασίας ανοικοδόμησης της ζωής μας», εξήγησαν στην δήλωση τους και πρόσθεσαν: «Είμαστε αθλήτριες υψηλού επιπέδου και το όνειρό μας παραμένει να συνεχίσουμε την αθλητική μας καριέρα εδώ στην Αυστραλία».

Η μοίρα της υπόλοιπης ομάδας παραμένει αβέβαιη μετά την επιστροφή τους στο Ιράν. Δημοσιογράφοι του AFP είδαν τις Ιρανές διεθνείς να διασχίζουν τα σύνορα από την Τουρκία στην χώρα τους με λεωφορείο, φορώντας τις φόρμες της εθνικής ομάδας.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο X ότι οι παίκτριες και η ομάδα τους είναι «παιδιά του έθνους» και ότι «ο ιρανικός λαός τις υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Επιστρέφοντας, απογοήτευσαν τους εχθρούς (σ.σ. του Ιράν) και δεν υπέκυψαν στην εξαπάτηση και τον εκφοβισμό αντι-ιρανικών στοιχείων».