Η Αγγλία μοναδική χώρα με παρουσία στα ημιτελικά και των τριών διοργανώσεων της UEFA

Η Premier League εξασφάλισε συμμετοχή στα ημιτελικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, έπειτα από τις προκρίσεις των Κρίσταλ Πάλας, Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα.

Τα ζευγάρια της φάσης των «4» σε Champions League, Europa League και Conference League οριστικοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (16/04), με τις 12 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση να έχουν πλέον ξεκαθαρίσει. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αγγλικοί σύλλογοι, οι οποίοι δίνουν το «παρών» και στα τρία τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις από τις 12 ομάδες των ημιτελικών προέρχονται από την Premier League. Η Άρσεναλ είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Αγγλίας στο Champions League και θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό της Βουδαπέστης.

Στο Europa League, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άστον Βίλα θα τεθούν αντιμέτωπες μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας πως μια αγγλική ομάδα θα βρίσκεται στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τον περσινό τελικό ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ.

Όσον αφορά το Conference League, η Κρίσταλ Πάλας, παρά την ήττα της με 2-1 από τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία, πήρε την πρόκριση χάρη στο συνολικό 4-2, αποτέλεσμα της εντυπωσιακής νίκης της με 3-0 στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στα ημιτελικά θα βρει απέναντί της τη Σαχτάρ, που συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία, έχοντας αποκλείσει την Άλκμααρ με συνολικό σκορ 5-2.

