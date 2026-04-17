Τα δεδομένα του πρωταθλητή Ελλάδας στο νέο Champions League

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την πορεία που θα έχει ο πρωταθλητής Ελλάδας στο Champions League της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ χθες ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και τη φετινή παρουσία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με την εξαιρετική παρουσία της η Ένωση και τα 16 παιχνίδια που έδωσε, αποκατέστησε το ευρωπαϊκό της στάτους. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικεντρώνεται στη μάχη του πρωταθλήματος, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας με αέρα πέντε βαθμών, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος.

Ο media consultant της UEFA Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα δεδομένα για την έξοδο του πρωταθλητή Ελλάδας τη νέα σεζόν στο Champions League. Αν κατακτήσει τον τίτλο της Super League η ΑΕΚ είναι πιθανό να βρίσκεται στους αδύναμους στα play off, αλλά έχει ελπίδες να μπει και στους ισχυρούς. Ο ΠΑΟΚ θα μπει ως ισχυρός στα play off, ενώ ο Ολυμπιακός μόνο από τη Σαχτάρ απειλείται να χάσει τη θέση του στη League Phase.

Αναλυτικά:

Η Φερεντσβάρος ανέβηκε με τον εξ αναβολής αγώνα της με την Πούσκας Ακάντεμι στην πρώτη θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος και με τα τωρινά δεδομένα θα ήταν η ομάδα με την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League.

Oπως είναι τώρα η κατάσταση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι πέντε ισχυροί στα πλέι οφ του επόμενου Champions League και άρα πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδας θα ήταν οι: Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Πλην της Στουρμ οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες βεβαίως θα είχαν να περάσουν από τη διαδικασία των προηγούμενων προκριματικών μέχρι να φτάσουν στα πλέι οφ.

Βάσει του συντελεστή της μετά τη χθεσινή νίκη η ΑΕΚ είναι αμέσως μετά και θα ήταν... επικεφαλής στο γκρουπ των non seeded teams μαζί με την Τσέλιε, την Ομόνοια, τη Σάμροκ Ρόβερς και την Κουπς Κουόπιο από τη Φινλανδία. Θα της αρκούσε ένας αποκλεισμός στους προηγούμενους προκριματικούς για να ανέβει στους ισχυρούς.

Τα πράγματα μπορεί να γίνουν χειρότερα, αν στην Ουκρανία κατακτήσει το πρωτάθλημα η Σαχτάρ, που είναι τώρα δεύτερη, όπως και η Ρέιντζερς στη Σκωτία. Μπορεί όμως να γίνουν και πολύ πιο ευνοϊκά αν στην Αυστρία τα καταφέρει η δεύτερη ΛΑΣΚ ή στην Πολωνία όποια από τις τρεις ομάδες καταδιώκει στους δύο και τρεις πόντους τη Λεχ Πόζναν!

Από την άλλη πλευρά ο δεύτερος σήμερα ΠΑΟΚ, ως πρωταθλητής Ελλάδας, θα ήταν δεδομένα ισχυρός στα πλέι οφ του Champions League σε όποια πιθανή εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.



Ως προς τον Ολυμπιακό με τα τωρινά δεδομένα, αν είναι εκείνος πρωταθλητής Ελλάδας, παραμένει δεδομένο ότι θα έπαιρνε τη θέση της Φερεντσβάρος και θα ήταν εκείνος απευθείας στη League Phase και του επόμενου Champions League.

Ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League μόνο αν η Σαχτάρ κατακτήσει το Conference League με τρεις νίκες σε ημιτελικά και τελικό...

