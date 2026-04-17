Αποχώρησε ο τεχνικός διευθυντής της ομοσπονδίας των ΗΠΑ δύο μήνες πριν το Μουντιάλ

Ο Ματ Κρόκερ αποχωρεί από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, προκειμένου να ακολουθήσει, όπως ανέφερε η ίδια η ομοσπονδία «μια νέα ευκαιρία στο διεθνές ποδόσφαιρο».

Η αποχώρησή του έχει άμεση ισχύ και έρχεται περίπου δύο μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ο διευθύνων σύμβουλος επιχειρησιακών λειτουργιών Νταν Χέλφριχ θα έχει την εποπτεία των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, συνεργαζόμενος στενά με τον αναπληρωτή τεχνικό διευθυντή Ογκούτσι Ονιέγου και την επικεφαλής ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου Τρέισι Κέβινς.

«Τα τελευταία χρόνια, το U.S. Soccer έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε όλα τα επίπεδα της αγωνιστικής του δομής και ευχαριστούμε τον Ματ για τον ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτή την πρόοδο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας, Τζέι Τι Μπάτσον.

«Ο Ματ συνέβαλε σε καθοριστικά βήματα για την εξέλιξη του οργανισμού και του είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας, στην ηγετική ομάδα, στους προπονητές και στο τεχνικό επιτελείο. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σωστή δομή για το μέλλον και είμαστε σε καλή θέση για να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Ο Κρόκερ παρέμεινε σχεδόν τρία χρόνια στη συγκεκριμένη θέση, συμβάλλοντας καθοριστικά, μεταξύ άλλων, στην πρόσληψη της προπονήτριας της εθνικής γυναικών Έμα Χέις και του ομοσπονδιακού τεχνικού της ανδρικής ομάδας Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

«Ήταν τιμή μου να αποτελώ μέρος του U.S. Soccer σε μια τόσο σημαντική περίοδο για το άθλημα στη χώρα», ανέφερε ο Κρόκερ. «Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, από προπονητές και ποδοσφαιριστές μέχρι τα τεχνικά και διοικητικά στελέχη.

Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί και βέβαιος ότι η ομάδα που υπάρχει θα συνεχίσει να εξελίσσει το ποδόσφαιρο και να φέρνει επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδων».