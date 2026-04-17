Η Ρόμα δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Έβαν Φέργκιουσον

Η διοίκηση της Ρόμα έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με την Μπράιτον για την απόκτηση του Εβαν Φέργκιουσον.

Ο 21χρονος Ιρλανδός φορ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δανεικός από την αγγλική ομάδα, με οψιόν αγοράς στα 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα, όμως, με την αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» η διοίκηση των «τζιαλορόσι» έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στη Serie A.

Ο Φέργκιουσον έχει πέντε γκολ και δύο σε μόλις 13 συμμετοχές, καθώς τον Ιανουάριο τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί του αστράγαλο, με τη Ρόμα να ήδη έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του πως δεν πρόκειται να τον κρατήσει στο ρόστερ της μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.