Η ΑΕΚ κατέρριψε ιστορικό ρεκόρ που κρατούσε 49 χρόνια!

Η ΑΕΚ έκανε συγκινητική προσπάθεια για την ανατροπή απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο, όμως το τελικό 3-1 την άφησε εκτός των ημιτελικών του Conference League.

Με τη νίκη που πανηγύρισε η Ένωση, ωστόσο κατέρριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε 49 ολόκληρα χρόνια για την ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε την πορεία της στο Conference League με έξι νίκες.

Ήταν το 1977 όταν η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, πετυχαίνοντας τότε πέντε νίκες στη διοργάνωση, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να «σπάει» φέτος την σχετική επίδοση.

Η σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου αναφέρει:

«Η ΑΕΚ το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει τον άθλο του 1977. Έσπασε όμως απόψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από εκείνη την τεράστια πορεία!

Πέντε νίκες στη διάρκεια της κυρίως ευρωπαϊκής σεζόν (χωρίς τα προκριματικά) είχε να κάνει η ΑΕΚ από την περίοδο 1976-77!

Ποτέ άλλοτε μέχρι εφέτος!

Μια επίδοση που κρατούσε κοντά 50 χρόνια!

Μια επίδοση που την ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 0-4 με την Τσέλιε και την κατέρριψε απόψε με την έκτη ευρωπαϊκή νίκη στην κυρίως σεζόν χωρίς τις τρεις στα προκριματικά του καλοκαιριού!

Ενα ακόμα ρεκόρ μίας ιδιαίτερα αξιόλογης ευρωπαϊκής πορείας που ολοκληρώθηκε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!».

Μιας ευρωπαϊκής πορείας που η ΑΕΚ είχε να κάνει από τις αρχές του εφετινού αιώνα…».