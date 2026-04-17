Τα ζευγάρια των ημιτελικών σε Europa και Conference League

Στο Europa League ξεχωρίζει ο αγγλικός... εμφύλιος ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, ενώ στο Conference League η Ράγιο Βαγεκάνο που πέταξε εκτός την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Στρασμπούρ.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Europa League
Μπράγκα (Πόρτογαλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)
Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)
*Τα ματς θα γίνουν 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Conference League
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
*Τα ματς θα γίνουν 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026