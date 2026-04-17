Τα ζευγάρια των ημιτελικών σε Europa και Conference League

Τέσσερις ομάδες έμειναν να διεκδικούν το τρόπαιο σε Europa και Conference League.

Στο Europa League ξεχωρίζει ο αγγλικός... εμφύλιος ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, ενώ στο Conference League η Ράγιο Βαγεκάνο που πέταξε εκτός την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Στρασμπούρ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Europa League

Μπράγκα (Πόρτογαλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)

*Τα ματς θα γίνουν 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Conference League

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

*Τα ματς θα γίνουν 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026