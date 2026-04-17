Μαρίν: «Πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση»

Ο Ρουμάνος άσος της ΑΕΚ δήλωσε στεναχωρημένος για τον αποκλεισμό και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της Ένωσης.

Ο Ραζβάν Μαρίν σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ έκανε λόγο για «απίστευτη στήριξη» από τον κόσμο της ομάδας.

Μεταξύ άλλων, ο Ρουμάνος άσος δήλωσε στην κάμερα της Cosmote.

«Είμαστε στεναχωρημένοι, είναι λογικό και πρέπει να συνεχίσουμε. Η στήριξη του κόσμου σήμερα ήταν απίστευτη, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν ήταν φανταστική, από το πρώτο λεπτό νιώσαμε την ώθηση, νιώθαμε ότι ο κόσμος ήταν από πίσω μας, ήταν εκεί για να μας στηρίξει. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση γιατί ξέραμε την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει ο κόσμος και πόση υποστήριξη θα μας δώσει αλλά δεν τα καταφέραμε. Να ευχαριστήσω τον κόσμο και ελπίζω με τον ΠΑΟΚ να μας δώσει αυτή την ώθηση, μια παρόμοια ατμόσφαιρα».