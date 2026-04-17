Άγγιξε την ανατροπή και την πρόκριση - Τα highlights από το ματς της ΑΕΚ με την Ράγιο (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 3-0 στο 51', όμως η Ράγιο Βαγεκάνο εκμεταλλεύτηκε μία στιγμή αδράνειας και πήρε την πρόκριση (3-1).

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