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Άγγιξε την ανατροπή και την πρόκριση - Τα highlights από το ματς της ΑΕΚ με την Ράγιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 3-0 στο 51', όμως η Ράγιο Βαγεκάνο εκμεταλλεύτηκε μία στιγμή αδράνειας και πήρε την πρόκριση (3-1).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Άγγιξε την ανατροπή και την πρόκριση - Τα highlights από το ματς της ΑΕΚ με την Ράγιο (vid)