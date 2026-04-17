Η κριτική της ΑΕΚ: Σούπερ Ζίνι, σε πολύ υψηλό επίπεδο όλοι, αλλά δεν ήταν αρκετό…

Το SDNA αξιολογεί την εικόνα των παικτών της ΑΕΚ μετά το 3-1 επί της Ράγιο.

Στρακόσα 7

Δεν μπορούσε να αντιδράσει στο γκολ του Παλαθόν καθώς το πλασέ είχε ακρίβεια και πήγε στο παράθυρο. Παρ’ όλα αυτά, έκανε δυο λάθη. Το ένα στο ξεκίνημα στην μεγάλη φάση του Λεζέν κι άλλο ένα στο φινάλε, στο δοκάρι που είχαν οι Ισπανοί.

Ρότα 9

Ίσως μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του με την φανέλα της ΑΕΚ ever. Κατάπιε χιλιόμετρα και αντιπάλους, έπαιξε με λύσσα και ήταν συγκλονιστικός και στις δυο πλευρές του γηπέδου έχοντας αμέτρητα ανεβάσματα και πλαγιοκοπήσεις.

Μουκουντί 8

Ειχε τον απόλυτο έλεγχο στον χώρο ευθύνης του και ουσιαστικά η ΑΕΚ τρυπήθηκε από την καρδιά της άμυνας της μια φορά, στο γκολ του Παλαθόν. Ο Μουκουντί βγήκε νικητής στις περισσότερες μάχες που έδωσε ψηλά και χαμηλά και εξαφάνισε σε μεγάλο βαθμό τα αντίπαλα φορ.

Ρέλβας 8

Τα ίδια ισχύουν και για τον Πορτογάλο που έκανε ένα σχεδόν αλάνθαστο παιχνίδι. Με τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις κατάφερνε και πήγαινε πρώτος στην μπάλα, βγαίνοντας νικητής στις μονομαχίες, ενώ βοήθησε και στο κομμάτι του build up.

Πήλιος 8

Δεν ξεκίνησε καλά αλλά στην πορεία ανέβασε ταχύτητα και τα πήγε πολύ καλά. Έβγαλε δυναμισμό, πάθος και αποφασιστικότητα στις μονομαχίες και δεν αντιμετώπισε προβλήματα από την πλευρά του. Έδωσε βοήθειες και επιθετικά με πολλές προωθήσεις.

Μαρίν 9

Ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Μαρίν. Είχε τρομερή ισορροπία στα ανασταλτικά και στα δημιουργικά του καθήκοντα και μαζί με τον Πινέδα ήταν κυρίαρχοι στον χώρο του άξονα. Αμέτρητα τρεξιματα, αμέτρητες μάχες από τον Ρουμάνο και επιλογές στη δημιουργία που κατα βάση ήταν σωστές. Όπως σωστή ήταν και το άριστα εκτελεσμένο πέναλτι.

Πινέδα 9

Όργωσε όλο το γήπεδο ο Μεξικανός που έκανε απόψε τα πάντα. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Και τα έκανε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έμοιαζε στον άξονα κυρίαρχος, παίρνοντας πολλές πρωτοβουλίες κουβαλώντας την μπάλα και δημιουργώντας συνεχώς καταστάσεις. Αποτέλεσε επι της ουσίας τον συνδετικό κρίκο όλων των γραμμών της ΑΕΚ και έκανε τη διαφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Κοϊτά 8

Παρ’ ότι κερδίζει το πέναλτι με φανταστική ενέργεια στο πρώτο μέρος από εκεί και πέρα δεν παίρνει τις πιο σωστές αποφάσεις. Είχε διάθεση, είχε κίνηση, είχε ενέργεια, πήρε πολλές προσπάθειες άλλα δεν είχε ακρίβεια στην τελική του προσπάθεια.

Κουτέσα 8

Ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος. Με την ταχύτητα του δημιούργησε καταστάσεις, τρύπησε την αντίπαλη άμυνα και είχε συμμετοχή στο τρίτο γκολ όταν βρίσκει τον Ζίνι με ακρίβεια. Όσο άντεξε, ήταν σημαντικός.

Ζίνι 9

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ζίνι που έμοιαζε… ασταμάτητος. Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα εκτέλεσε την Ράγιο με το καλημέρα με σεντρεφορίσια κίνηση και σουτ, ενώ αποτέλεσε ένα άλυτο πρόβλημα για τους Ισπανούς γενικότερα. Κάτι που φάνηκε και στην επανάληψη όπου πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με άπιαστη κεφαλιά, ενώ μετά έχει και μεγάλη χαμένη ευκαιρία από πολύ κοντά, βάζοντας τα δύσκολα και χάνοντας το εύκολο.

Βάργκα 8

Ήταν μέσα στο κλίμα του αγώνα, έδωσε μάχες αλλά έμοιαζε καλά κλεισμένος. Η Ράγιο είχε πάντα παίκτη πάνω του και ουσιαστικά έτσι όπως τον έπαιζαν από κοντά τον εξουδετέρωσαν και ήταν ακίνδυνος.

Οι αλλαγές

Ελίασον 7

Ο Νίκολιτς τον έβαλε στο ματς για να φέρει την μπάλα στην περιοχή, είχε κάποιες κινήσεις από δεξιά, αλλά όχι την απαραίτητη ακρίβεια.

Γκατσίνοβιτς 7

Έδωσε μια φρεσκάδα και μια ένταση αλλά μέχρι εκεί. Όχι το κάτι παραπάνω που ζητούσε ο Νίκολιτς σε αυτο το σημείο.

Περέιρα 7

Τα ίδια ισχύουν και για τον Περέιρα που αποτέλεσε την τελευταία κίνηση του Νίκολιτς. Προσπάθησε με την μπάλα στα πόδια να δημιουργήσει από αριστερά αλλά δεν τα κατάφερε.