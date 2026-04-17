Ζίνι: «Είμαι υπερήφανος για την προσπάθεια που κάναμε»

Ο άσος της ΑΕΚ τόνισε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του έδωσαν τα πάντα και έκανε λόγο για κούραση στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ζίνι που πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ της ΑΕΚ.

«Είμαι περήφανος για την προσπάθεια που κάναμε ως ομάδα, δουλέψαμε πάρα πολύ όλη την εβδομάδα γιατί θέλαμε να γυρίζουμε το αποτέλεσμα. Κάναμε μία προσπάθεια, δώσαμε τα πάντα. Δεν ήμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα αλλά πρέπει πλέον να γυρίσει το τσιπ γιατί σε δύο μέρες έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό το παιχνίδι.

Μπήκαμε δυνατά, δώσαμε τα πάντα, ήταν φυσιολογικό στο τέλος να βγει η κούραση, έπεσε ο ρυθμός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκώσουμε το κεφάλι γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες και θα πρέπει να εμφανιστούμε πανέτοιμοι για τη συνέχεια.

Είμαι χαρούμενος για τα γκολ που πέτυχα, δουλεύω καθημερινά να πάρω την ευκαιρία μου και όταν μου δοθεί προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα».