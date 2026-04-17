Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε την 10η θέση για μία... ισοπαλία!

Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ έσβησε οριστικά το όνειρο για την προσπέραση της Τσεχίας, που κρίθηκε τελικά σε μία λεπτομέρεια!

Πόσο σκληρός ήταν ο αποκλεισμός της ΑΕΚ από την Ράγιο Βαγεκάνο; Ας το πούμε, όσο πιο απλά γίνεται. Αν η Ένωση είχε προκριθεί, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα έπαιζε αυτόματα, χωρίς προκριματικά στη League phase του Champions League της σεζόν 2027-28!

Το όνειρο της ΑΕΚ έσβησε άδοξα και το ίδιο το όνειρο του ελληνικού ποδοσφαίρου για την κατάληψη της 10ης θέσης, που έμεινε τελικά στην Τσεχία για μία... ισοπαλία!

Όλες οι χώρες από την 7η θέση και κάτω (με εξαίρεση την Ουκρανία) έμειναν χωρίς εκπρόσωπο στις φετινές διοργανώσεις, με την Ελλάδα να μένει οριστικά και αμετάκλητα στην 11η θέση.

Πως μεταφράζεται αυτό για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της μεθεπόμενης σεζόν;

Ο πρωταθλητής θα παίξει στα πλέι-οφ του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών

Ο κυπελλούχος θα παίξει στα πλέι-οφ του Europa League

Ο δευτεραθλητής θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Ο τρίτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League.

O τέταρτος θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Conference League

Η βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ είναι η εξής

10. Τσεχία 48.525

11. ΕΛΛΑΔΑ 48.412

12. Πολωνία 46.750

13. Δανία 42.106

14. Νορβηγία 41.237

15. ΚΥΠΡΟΣ 35.693