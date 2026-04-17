Η ΑΕΚ εξασφάλισε 10.7 εκατ. ευρώ από την πορεία της στο Conference League

Η πορεία της ΑΕΚ στο φετινό Conference League σταμάτησε στα προημιτελικά, αφού η Ένωση παρά την συγκινητική προσπάθειά της στη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγεκάνο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το θαύμα της ανατροπής.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το «ταξίδι» της από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης εξασφάλισε 10.732.000 ευρώ.

Το πριμ εισόδου στη League Phase ήταν 3.170.000 ευρώ, ενώ η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, Κραϊόβα και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ΑΕΚ, ακόμη, πήρε 400.000 ευρώ από το πριμ για τις θέσεις 1-8 και 800.000 ευρώ για την πρόκριση στους «16», ενώ το πριμ κατάταξης της ως 3η έκλεισε στις 950.000 ευρώ.

Τέλος το bonus για την πρόκριση επί της Τσέλιε ήταν 1,3 εκατομμύρια ευρώ.