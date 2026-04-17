Αποθέωση και χειροκρότημα από κόσμο και αντιπάλους για την ΑΕΚ - «Να τοι οι πρωταθλητές» (vid)

Την αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ αλλά τους παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο γνώρισαν οι παίκτες της Ένωσης παρά τον αποκλεισμό.

Η ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αλλά στο τέλος η Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν αυτή που πέρασε στον ημιτελικό του Conference League.

Έτσι, οι φίλοι της Ένωσης που βρέθηκαν στην Allwyn Arena αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών και τους αποθέωσαν παρά τον αποκλεισμό, με τους ποδοσφαιριστές της Ράγιο να σταματούν τους πανηγυρισμούς τους ώστε να χειροκροτήσουν κι αυτοί τους αντιπάλους τους.

Μάλιστα, οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν και το σύνθημα για τη συνέχεια και την τελική ευθεία της σεζόν, καθώς ακούστηκε από την εξέδρα «Να τοι οι πρωταθλητές» και «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, ολους θα τους τρελάνουμε».