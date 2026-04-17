Europa League: Η Μπράγκα σόκαρε την Μπέτις, αγγλικός... εμφύλιος στα ημιτελικά!

Απίθανη πρόκριση των Πορτογάλων μέσα στην Σεβίλλη με το απίστευτο 2-4, Άστον Βίλα και Νότιγχαμ πέρασαν στα ημιτελικά και θα μονομαχήσουν για τον τελικό.

Δύο βήματα από τον τελικό του Europa League βρίσκεται πλέον η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία απέκλεισε την Πόρτο (1-0) και περιμένει στην επόμενη φάση την Άστον Βίλα σε δύο αγγλικούς εμφυλίους.

Το παιχνίδι για την Φόρεστ κύλησε ιδανικά, αφού μόλις στο 8ο λεπτό αποβλήθηκε ο Μπέντναρεκ, ενώ στην επόμενη φάση ουσιαστικά ο Γκίμπς-Γουάιτ σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (12', 1-0), το οποίο έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος απέκλεισε την παλιά του ομάδα.

Την ίδια στιγμή στο Βίλα Πάρκ, η Άστον Βίλα πέρασε ένα πολύ πιο ήσυχο βράδυ απέναντι στην Μπολόνια.

Με τρία γκολ από το πρώτο μέρος με σκόρερ τους Γουότκινς (16'), Μπουεντία (26') και Ρότζερς (39') και άλλο ένα στην επανάληψη από τον Κόνσα (89') οι χωριάτες επικράτησαν με 4-0 των Ιταλών και βρίσκονται πια στα ημιτελικά.

Στο άλλο ζευγάρι, η Φράιμπουργκ θα παίξει με την Μπράγκα, που έκανε την τεράστια ανατροπή απέναντι στην Μπέτις. Παρότι οι Ισπανοί προηγήθηκαν νωρίς με 2-0 χάρη σε τέρματα των Άντονι (13') και Αμπντέ (26'), οι Πορτογάλοι έκαναν μία τρομερή ανατροπή.

Μείωσαν πριν βγει το ημίχρονο με τον Πάου Βίκτορ σε 2-1 (38') και ήταν σαρωτικοί στην επανάληψη, όπου με τρία γκολ από Βίτορ Καρβάλιο (49'), Ρικάρντο Όρτα (53') και Γκόρμπι (74') έφτασαν στο απίστευτο 2-4, που έδωσε μία ιστορική πρόκριση.