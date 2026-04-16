Απίστευτη χαμένη ευκαιρία ο Ζίνι, αστόχησε από κοντά (vid)

Μία ανάσα απο το 4-1 βρέθηκε η ΑΕΚ, με τον Ρότα να κλέβει και να κάνει το γύρισμα στην περιοχή, ωστόσο ο Ζίνι δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά.

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