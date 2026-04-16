ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ: Ξανά σε τροχιά εμπιστοσύνης και συνεργασίας με στόχο το καλό του Δικεφάλου!

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας, μια πραγματικά σημαντική στιγμή για τον σύλλογο - ΠΑΕ και ΑΣ συμπορεύονται μαζί...

Σε τέτοιες επετείους, πέρα από τις μεγάλες στιγμές και τις επιτυχίες, αξίζει να θυμόμαστε και τις αξίες που κράτησαν τον ΠΑΟΚ όρθιο όλα αυτά τα χρόνια. Μία από τις σημαντικότερες είναι η ενότητα και η συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες του οργανισμού.

Το περασμένο καλοκαίρι, η σχέση ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον ΑΣ ΠΑΟΚ πέρασε μια δοκιμασία. Παρ’ όλα αυτά, μέσα από συζήτηση και αμοιβαίες υποχωρήσεις, οι δύο πλευρές βρήκαν γρήγορα κοινό έδαφος και έναν σταθερό τρόπο επικοινωνίας.

Έτσι, οι ισορροπίες αποκαταστάθηκαν.

Σήμερα, η συνεργασία ΠΑΕ–ΑΣ έχει επιστρέψει στα πολύ καλά επίπεδα που υπήρχαν πριν από το καλοκαίρι, με εμπιστοσύνη και κοινό όραμα.

Αυτό φαίνεται και στην πράξη: από τότε μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει στηρίξει οικονομικά τον ΑΣ με 1.617.000 ευρώ, συνεχίζοντας να αποτελεί τον βασικό «αιμοδότη» του συλλόγου και ενισχύοντας όλα τα τμήματα. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε και την σπουδαία σύμπραξη για τη Νέα Τούμπα.

Καθώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον δεύτερο αιώνα της ζωής του, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας είναι κρίσιμη. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη του συλλόγου ήταν πάντα —και παραμένει— η ενότητά του.