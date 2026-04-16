Βάζει «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ και 2-0 με πέναλτι του Μαρίν (vid)

Τα τέρματα της ΑΕΚ διπλασίασε ο Ραζβάν Μαρίν, με τον Ρουμάνο να σκοράρει με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά, βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 2-0 της Ένωσης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

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