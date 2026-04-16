Νέα κεφαλιά ο Βάργκα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ράγιο (vid)

Νέα ευκαιρία για να σκοράρει για την ΑΕΚ είχε ο Βάργκα, ωστόσο η κεφαλια του ήταν αδύναμη και ο Μπατάγια μπλόκαρε εύκολα.

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