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Νέα κεφαλιά ο Βάργκα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ράγιο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Νέα ευκαιρία για να σκοράρει για την ΑΕΚ είχε ο Βάργκα, ωστόσο η κεφαλια του ήταν αδύναμη και ο Μπατάγια μπλόκαρε εύκολα.

Δείτε εδώ:

Νέα κεφαλιά ο Βάργκα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Ράγιο (vid)