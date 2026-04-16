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Απείλησε με κεφαλιά του Βάργκα η ΑΕΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καλή ευκαιρία για να σκοράρει είχε η ΑΕΚ, με τον Μπαρναμπάς Βάργκα να παίρνει μία κεφαλιά στην  περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Δείτε εδώ:

 

Απείλησε με κεφαλιά του Βάργκα η ΑΕΚ (vid)