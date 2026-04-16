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Απίθανη χαμένη ευκαιρία της Ράγιο μετά από ασταθή απόκρουση του Στρακόσα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Απίθανη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ έχασε η Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον Ράτσιου να αστοχεί από πολύ κοντά έπειτα από απόκρουση του Στρακόσα.

Δείτε εδώ:

Απίθανη χαμένη ευκαιρία της Ράγιο μετά από ασταθή απόκρουση του Στρακόσα (vid)