Απίθανη χαμένη ευκαιρία της Ράγιο μετά από ασταθή απόκρουση του Στρακόσα (vid)

Απίθανη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ έχασε η Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον Ράτσιου να αστοχεί από πολύ κοντά έπειτα από απόκρουση του Στρακόσα.

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