Με Κουτέσα - Ζίνι η ενδεκάδα της ΑΕΚ (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την μεγάλη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena (22:00, Cosmote Sport 2 HD).

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τους Κοϊτά-Κουτέσα στα άκρα και τον Ζίνι δίπλα στον Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο βρίσκονται: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Περέιρα.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε ηττηθεί 3-0 στο Βαγιέκας και θα πρέπει να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα για να πάει εκείνη στα ημιτελικά του UEFA Conference League.

Οι 11 της Ράγιο

Μπατάλια, Τσαβαρία, Λουίζ Φελίπε, Λεζέν, Ράτσιου, Σις, Ίσι Παλαθόν, Ουνάι Λόπεθ, Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία, Ντε Φρούτος.

Στον πάγκο: Κάρδενας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Όσκαρ Βαλεντίν, Μεντί.