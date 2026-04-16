Ο «εφιάλτης» του Κιλιάν Μπαπέ...

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως για ακόμα μία χρονιά δεν θα πανηγυρίσει κάποιον εγχώριο τίτλο ή το... πολυπόθητο Champions League που λείπει από το παλμαρέ του, την στιγμή που η Παρί «φλερτάρει» με το «back-2-back».

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αν όχι ο κορυφαίος τη δεδομένη στιγμή. Η απόφασή του να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης δίχως οικονομικό αντάλλαγμα για την Παρί Σεν Ζερμέν και το «στίγμα» ότι δεν κατάφερε να την οδηγήσει στην κατάκτηση ενός Champions League, τον έβαλε πολλάκις στο στόχαστρο, ορισμένες φορές αδίκως, βάσει της προσφοράς και του περίσσιου ταλέντου του.

Ερχόμενος στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» οι ευθύνες και το βάρος αυξήθηκαν δραματικά. Εκείνος παραμένει στα... στάνταρ του, καθώς σε 98 εμφανίσεις έχει σημειώσει 84 γκολ και 11 ασίστ. H «μετά-Αντσελότι» εποχή και η «εμμονή» με την αποπομπή του Τσάμπι Αλόνσο «εκτροχίασαν» τους «Μερένχες», οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια δεν θα πανηγυρίσουν κάποιον τίτλο στην Ισπανία ή το Champions League, για δεύτερη σερί σεζόν!

Ο «εφιάλτης» του 27χρονου Γάλλου σούπερ σταρ μπορεί να γίνει χειρότερος σε περίπτωση που η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει το «back-2-back» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μια σεζόν μετά την «παρθενική» κατάκτηση και φυσικά, το «αντίο» του...