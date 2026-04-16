Η ΑΕΚ χωρίς τον Γιόβιτς: Το «ταμείο» σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η ηχηρή απουσία του πρώτου σκόρερ της Ένωσης στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, βάζει στο…μικροσκόπιο τα φετινά παιχνίδια και τις επιδόσεις των «κιτρινόμαυρων» χωρίς τον Σέρβο φορ.

Εν μέσω μέσω μιας ηχηρής απουσίας η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (16/4) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο, Λούκα Γιόβιτς, τον πρώτο σκόρερ (20 γκολ) της ομάδας τη φετινή σεζόν και βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στο πώς έχει ανταποκριθεί η Ένωση στα παιχνίδια που ο Σέρβος φορ δεν αγωνίστηκε καθόλου, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο πρωτάθλημα, η απουσία του είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ο Γιόβιτς έμεινε εκτός μόλις σε δύο αναμετρήσεις, αμφότερες απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Στην πρεμιέρα της Super League στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ενώ στο δεύτερο ματς στις Σέρρες ήταν τιμωρημένος. Και στους δύο αγώνες η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα, φτάνοντας σε άνετες νίκες με 2-0 και 4-0 αντίστοιχα.

Δύο στα δύο σε νίκες και στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Σέρβος φορ δεν βρέθηκε στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς στα εκτός έδρας παιχνίδια με το Αιγάλεω (τραυματίας) και την Ηλιούπολη (στον πάγκο) με την ΑΕΚ να επικρατεί εκτός έδρας με 1-0.

Οι απουσίες του Γιόβιτς στην Ευρώπη συνοδεύτηκαν από πιο… απαιτητικά παιχνίδια. Ο Σέρβος δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ματς με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο, το οποίο έληξε 2-2, δύο μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ.

Παράλληλα, έμεινε εκτός (λόγω τραυματισμού) και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, με την Ένωση να παίρνει ισοπαλία 1-1.

Το συμπέρασμα είναι σαφές ενόψει της Ράγιο Βαγιεκάνο: η ΑΕΚ μπορεί να βρει λύσεις χωρίς τον Γιόβιτς, αλλά για να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης σίγουρα θα χρειαστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερες επιλογές στην τελική προσπάθεια.