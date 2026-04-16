PAOK Academy: Ασπρόμαυρες κορυφές και ένας τελικός... διαφήμιση για το ποδόσφαιρο (pics/vid)

Το 9ο Road to Salonica Cup ολοκληρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να κατακτά την κούπα σε Κ10 και Κ11 και τον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ να αποτελεί διαφήμιση για το ποδόσφαιρο.

Μία ακόμα «παράσταση» για τα μικρά αετόπουλα, δείχνοντας στις εγκαταστάσεις του Μακεδονικού το ταλέντο τους, κατακτώντας το τρόπαιο τόσο στην Κ10 όσο και στην Κ11.

Οι παίκτες των Καλδάρα-Μπεγκλή τις δύο προηγούμενες μέρες (14-15/4) στον όμιλο επικράτησαν του Ερμή Δίκτυο ΑΕΚ (4-1), Ακριτών Κομοτηνής (9-0), ΠΑΟΚ Γιαννιτσών (9-2) και Απόλλωνα Ιωαννίνων (8-1), ενώ σήμερα (16/4) προκρίθηκαν εύκολα στον τελικό κερδίζοντας τη βουλγάρικη Άρες με 8-0.

Ο μεγάλος τελικός της Κ10 αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι με το 7-2 σήκωσαν την κούπα και έκαναν... Τούμπα το γήπεδο, φωνάζοντας συνθήματα με την κερκίδα. Για την... ιστορία, πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ο Γιώργος Ηλιάδης με 11 τέρματα, ενώ ακολούθησε ο Γιάννης Παράσχου με 9 γκολ αντίστοιχα.

«Ανεβαίνοντας» κατηγορία στην Κ11, όλα έδειχναν εξ' αρχής, ότι ο τελικός θα ήταν ντέρμπι Δικεφάλων. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και αναμετρήθηκαν σήμερα (16/4) σε έναν τελικό διαφήμιση για το ποδόσφαιρο υποδομών.

Οι Θεσσαλονικείς στον όμιλο έκαναν το 4/4 νίκες με το 11-2 απέναντι στον Ντίνο Κούη, το 8-0 κόντρα στο Μαρούσι, το 21-0 επί του ΑΟ Γιάννενα και το 9-0 απέναντι στον Ηρακλή Ζυγού. Στον ημιτελικό με 7-0 επί της Χλαπετάτα Μπλαγκόεβγκραντ «τσέκαραν» το εισιτήριο για τον τελικό, όπου περίμενε η ΑΕΚ.

Ένας τελικός εξαιρετικός με ένταση, μαρκαρίσματα από.. αντρικό και δύο ομάδες με λαμπρό μέλλον. Δύο ανατροπές, χαμένο πέναλτι και γκολ μπάζερ συνέθεσαν ένα παιχνίδι που κέντρισε τα βλέμματα.

Με ένα φανταστικό σουτ ο Λασκάκης έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-2 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όμως τα «αετόπουλα» ήταν από... ατσάλι. 2-2 και γκολ μπάζερ για το 3-2 με MVP τον Λασκάκη που πέτυχε χατ τρικ στον μεγάλο τελικό και τους παίκτες των Βακουφάρη-Κοτσάκη να σηκώνουν το τρόπαιο.

Στο τουρνουά του Μακεδονικού συμμετείχε και η «ασπρόμαυρη» Κ14 με δύο τμήματα -την Κ14 και την Κ13-, με τον ΠΑΟΚ να τερματίζει στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, χάνοντας τους δύο ημιτελικούς της.

Στις κερκίδες -εκτός των υπόλοιπων γονιών- και ένας... γνώριμος. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ως περήφανος πατέρας, καμάρωνε τον γιο του Τιμούρ, ζούσε το παιχνίδι στα... άκρα και δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με μικρούς φανς, αμέσως μόλις έφτασε μετά τη σημερινή του προπόνηση.

Πλέον, το PAOK Academy στρέφεται στο 17ο τουρνουά «Παναγιώτης Κατσούρης», το οποίο θα διεξαχθεί στις 18-19 Απριλίου, με τις Κ13 και Κ15 να αγωνίζονται στα γήπεδα της Σουρωτής.