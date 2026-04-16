Θρήνος: Νεκρός σε τροχαίο στα 48 του ο πρώτην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους, Άλεξ Μάνινγκερ!

Ο παλιός Αυστριακός τερματοφύλακας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην πόλη του Σάλτσμπουργκ

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε ηλικία 48 ετών άφησε ο Άλεξ Μάνινγκερ. Ο παλιός τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Σάλτσμπουργκ, όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με τρένο της τοπικής γραμμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες. συνθήκες το όχημα που οδηγούσε ο Μάνινγκερ παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο στην προσπάθεια του να περάσει κάθετα τις γραμμές.

Το αυτοκίνητο του Μάνινγκερ παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, αφού οι προσπάθειες ανάνηψης από τα συνεργεία διάσωσης που έφτασαν άμεσα στον τόπο του δυστυχήματος, δεν στέφθηκαν από επιτυχία.

Ο Αυστριακός τερματοφύλακας έγινε γνωστός από την θητεία του στην Άρσεναλ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ το 1997, ενώ έπαιξε μεταξύ άλλων σε Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Σιένα, αλλά και Γιουβέντους, ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και real estate.