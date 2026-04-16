Σίγουρος ο Ινφαντίνο: «Θα παίξει στο Μουντιάλ το Ιράν»

Τη βεβαιότητά του ότι θα λάβει κανονικά μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Ιράν εξέδρασε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Παρά την εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για την παρουσία του στο Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού, ο πρόεδρος της FIFA διαβεβαιώνει ότι θα λάβει κανονικά μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από συνάντηση που φέρεται να είχε με μέλη της ιρανικής ομοσπονδίας.

«Η εθνική ομάδα του Ιράν σίγουρα θα συμμετάσχει. Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε, φυσικά, η κατάσταση θα είναι ειρηνική. Όπως είπα, αυτό σίγουρα θα βοηθούσε. Αλλά το Ιράν πρέπει να έρθει. Εκπροσωπούν τον λαό τους. Έχουν προκριθεί. Οι παίκτες θέλουν να παίξουν», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πήγα να τους δω. Είναι στην πραγματικότητα μια αρκετά καλή ομάδα επίσης. Θέλουν πραγματικά να παίξουν και πρέπει να παίξουν. Η πολιτική πρέπει να μένει έξω από τον αθλητισμό».