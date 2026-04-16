Πάολο Φερνάντες: «Η ΑΕΚ θα δυσκολέψει τη Ράγιο που θα αντιληφθεί την ατμόσφαιρα μόλις φτάσει στο γήπεδο»

Ο Πάολο Φερνάντες μίλησε στην Marca ενόψει της μεγάλης ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο εξηγώντας πως τα πράγματα δεν θα ειναι καθόλου εύκολα για τους Μαδριλένους.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Δικεφάλου, που παίζει δανεικός στην Αλ Καλίτζ, στάθηκε τόσο στις δυσκολίες που θα συναντήσει η Ράγιο όσο και στην ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

«Το προηγούμενο βράδυ μίλαγα με μερικούς παίκτες και είδα ότι θα μπορούσαν να είχαν νικήσει στο Βαγέκας. Μου προκάλεσε έκπληξη το αποτέλεσμα. Φυσικά και είναι ένα 3-0 αλλά ξέρω ότι θα το κάνουν δύσκολο για τη Ράγιο. Δεν θα έχουν ένα ήρεμο παιχνίδι. Με τους οπαδούς και την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ, ξέρω ότι από το πρώτο λεπτό θα πάνε με τα όλα στο παιχνίδι», τόνισε ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος στάθηκε στην καυτή ατμόσφαιρα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας:

«Όταν οι παίκτες της Ράγιο φτάσουν στο γήπεδο πιθανότατα θα αρχίσουν να νιώθουν την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος να τραγουδάει και όλοι να υποστηρίζουν την ομάδα. Θα το αντιληφθούν. Οι βραδιές είναι διαφορετικές όταν παίζεις στο σπίτι σου».