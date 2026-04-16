Έπιασε κορυφή η Μπάγερν στο ευρωπαϊκό ranking - Πού βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες

Η μεγάλη πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League, έφερε και την προσπέρασή της στην κορυφή του ranking της UEFA, γκρεμίζοντας τη "βασίλισσα".

Ανατροπή στο ρετιρέ της κατάταξης της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων ρεβάνς στα προημιτελικά του Champions League, όπου ξεχώρισε η χιτσκοκική πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Ρεάλ. Οι Βαυαροί ντούμπλαραν τις νίκες τους με δραματικό τρόπο, κάνοντας μία επική ανατροπή με γκολ στο 89' και στις καθυστερήσεις, γεγονός που τους έφερε και στην κορυφή του ranking της UEFA με 146.500 βαθμούς, όπου μέχρι πρότινος βρισκόταν η Ρεάλ, η οποία έμεινε στους 144.500.

Στην 3η θέση παραμένει η Λίβερπουλ (130.000 β.) παρά τον αποκλεισμό της, με τις Ίντερ, Παρί να ακολουθούν και τις Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης να κλείνουν την πρώτη δεκάδα.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός έχει σκαρφαλώσει πλέον στην 34η θέση, ενώ μικρή πτώση είχαν ΠΑΟΚ (Νο.53) και Παναθηναϊκός (Νο.76), με την ΑΕΚ να παραμένει 91η.