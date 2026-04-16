Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό: «Έφυγε» ο Γιώργος Γονιός

Την απώλεια του Γιώργου Γονιού, μέλος της χρυσής γενιάς του Γουέμπλεϊ, θρηνεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Για 11 χρόνια με το τριφύλλι στο στήθος. Κατέγραψε περισσότερες από 300 συμμετοχές, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, ενώ ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας που έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ με τον Άγιαξ το 1971. Ο Γιώργος Γονιός έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο και την "πράσινη" οικογένεια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Γιώργου Γονιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Γιώργος Γονιός υπήρξε σημαντική μορφή στην ιστορία του Τριφυλλιού, και ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο λαμπρές εποχές του συλλόγου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Δεκεμβρίου 1946 και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για έντεκα σεζόν, από το καλοκαίρι του 1968 ως το 1979, καταγράφοντας μία από τις μακροβιότερες παρουσίες στην ομάδα. Αποκτήθηκε ως επιθετικός από τον Άγιο Ιερόθεο και άφησε άμεσα το στίγμα του, σημειώνοντας 20 γκολ στην πρώτη του χρονιά και έχοντας μεγάλη συνεισφορά στην κατάκτηση του νταμπλ το 1969. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στα μετόπισθεν, όπου και καθιερώθηκε, αποτελώντας για χρόνια βασικό στέλεχος της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Με το Τριφύλλι κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ. Υπήρξε μέλος της «χρυσής» ομάδας που έγραψε ιστορία φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων (1969, 1970, 1972, 1977) και δύο Κυπέλλων Ελλάδας (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο, που τίμησε την πράσινη φανέλα με αφοσίωση και ήθος.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.