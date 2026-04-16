Ένας αιώνας ιστορίας: Τι συνδέει ΑΕΚ και Ράγιο

Το αφιέρωμα της «AS» για την κοινή χρονολογία ίδρυσης της ΑΕΚ και της Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά και η ξενάγηση στην «Allwyn Arena».

Αρκετά κοινά στοιχεία μοιράζονται ΑΕΚ και Ράγιο, που ιδρύθηκαν το 1924 αναφορικά με την καταγωγή και την πορεία τους, αλλά και τη στάση τους μέσα στα χρόνια. Η εφημερίδα «AS» βρέθηκε στο γήπεδο της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανέδειξε τα σημεία που συγκλίνουν οι δύο ομάδες, ενόψει του αποψινού μεταξύ τους αγώνα.

Αναλυτικά:

Πέρα από τον αποψινό αγώνα για το Conference League, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η ΑΕΚ Αθηνών μοιράζονται πολλά κοινά. Και οι δύο ιδρύθηκαν το 1924. Η Ράγιο Βαγιεκάνο, χάρη σε μια ομάδα νέων από την παλιά οδό Calle del Carmen, ιδρύθηκε στις 29 Μαΐου. Η ΑΕΚ, στις 13 Απριλίου, ιδρύθηκε από μια ομάδα προσφύγων από την Τουρκία στην οδό Βεραντζέρου. Αυτές οι καταβολές όχι μόνο διαμόρφωσαν τα ονόματά τους αλλά και τα χρώματά τους. Η Ράγιο Βαγιεκάνο φορούσε λευκά, το χρώμα των σεντονιών, την πιο ταπεινή και εύκολα διαθέσιμη εμφάνιση. Η ΑΕΚ υιοθέτησε το κίτρινο και το μαύρο, και έναν δικέφαλο αετό ως σύνδεση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Τα ίχνη της ιστορίας της εκτίθενται με υπερηφάνεια στους τοίχους του σταδίου της. Το Βαγιέκας τιμά ιστορικές ομάδες και θρύλους, όπως οι Φελίνες και Μικέλ. Εν τω μεταξύ, το Allwyn Arena διαθέτει διάφορα ψηφιδωτά που αναδεικνύουν τη μορφή του πρόσφυγα, μερικοί από τους οποίους (από τον κόσμο του πολιτισμού και της πολιτικής) άλλαξαν τον κόσμο, ενώ άλλοι ίδρυσαν τον σύλλογο ως συνέπεια της εξορίας που προκλήθηκε από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο (1919-1922). Εμφανίζονται φράσεις, συνοδευόμενες από παλιές φωτογραφίες, που αναφέρουν: «Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι, όχι εμπορεύματα» και «Κανένας πρόσφυγας δεν μπορεί να ξεχάσει τι έχει βιώσει». Περιλαμβάνονται επίσης τα ονόματα όλων των πόλεων και κωμοπόλεων από τις οποίες προήλθαν.

Το στάδιο ονομάζεται στην πραγματικότητα Αγιά Σοφιά, από τον ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, και βρίσκεται βορειοδυτικά της Αθήνας. Βρίσκεται στην ίδια ακριβώς τοποθεσία με το παλιό στάδιο Νίκος Γκούμας (1930-2003), σε γη που αρχικά προοριζόταν για στέγαση προσφύγων.

Η Allwyn Arena, που εγκαινιάστηκε το 2022 και έχει χωρητικότητα 32.500 θεατών, έχει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά. Σχεδιασμένο για να μοιάζει με τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, θυμίζει κάστρο και στεγάζει δύο μουσεία: ένα αφιερωμένο στην ίδια την ΑΕΚ και ένα άλλο στους Έλληνες πρόσφυγες. Επιπλέον, οι τέσσερις πυλώνες μέσα στο γήπεδο χρησιμοποιούνται για να αποτίσουν φόρο τιμής σε τέσσερις θρύλους του ελληνικού συλλόγου: τον Στέλιο Σαρεφείδη (τερματοφύλακα που κέρδισε τρία πρωταθλήματα και τρία κύπελλα), τον Μίμη Παπαϊωάννου (θεωρείται ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα, ο οποίος κέρδισε πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελλα), τον Κώστα Νεστορίδη (πρώτος σκόρερ σε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα, από το 1959 έως το 1963, και πρωταθλητή πρωταθλήματος και κυπέλλου μία φορά) και τον Θωμά Μαύρο (πρώτος σκόρερ στην κορυφαία κατηγορία, ο οποίος κέρδισε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα).

Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει την ψυχή της, ούτε σε μορφή ούτε σε ουσία. Αντιμέτωπη με την μαζική εισροή προσφύγων την περασμένη δεκαετία, ο ελληνικός σύλλογος ανταποκρίθηκε καλωσορίζοντάς τους στο σπίτι του. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίστηκαν στο πανό: «ΑΕΚ, η μητέρα όλων των προσφύγων». Και σαν μια φιλόξενη και κατανοητική μητέρα, η ομάδα ξεκίνησε ένα πρότζεκτ το 2022 με τίτλο «Welcome Through Football», το οποίο βοηθά τα παιδιά πρόσφυγες. Αυτή η ιστορία θυμίζει πολύ αυτή της Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και το αίσθημα του ανήκειν αγκαλιάζουν τους πάντες, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.