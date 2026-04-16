Τα καταλανικά ΜΜΕ «πικάρουν» την Ρεάλ: «Ομάδα του τίποτα – Κατέρρευσε στα κρίσιμα»

Η εικόνα που δίνουν σήμερα (16/4) τα καταλανικά media για τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League έχουν περιπαικτική διάθεση κάνοντας στο σύνολο τους αναφορά για αποτυχία. «Δεύτερη χρονιά χωρίς τίτλους, η Ρεάλ διαλύεται».

Αναλυτικά:



Η Mundo Deportivo κινείται σε πολύ επιθετικό τόνο, με βασική γραμμή ότι η σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί αποτυχία και οδηγείται σε «nadaplete».



«Νοκ-άουτ η Ρεάλ» ή πιο ελεύθερα «Κατέρρευσε η Ρεάλ» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Όπως επισημαίνεται: «Η Ρεάλ έχει αποκλειστεί από το Champions League και κινδυνεύει να ολοκληρώσει τη χρονιά χωρίς τίτλους», ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα νεύρα μεταξύ Βινίσιους - Μπέλιγχαμ, καθώς και στο αρνητικό κλίμα που φαίνεται να υπάρχει στα αποδυτήρια. «Η Ρεάλ λέει αντίο σε όλα» και «Δεύτερη χρονιά χωρίς τίτλους», σημειώνεται χαρακτηριστικά.



Η Sport χρησιμοποιεί πιο αιχμηρή γλώσσα, με εκφράσεις όπως «Καταστροφή για τη Ρεάλ. Ακόμη μια κενή σεζόν. Ρεάλ του τίποτα (nadaplete)» ή «Κατέρρευσε στα κρίσιμα», με έντονη ειρωνεία.

Το Barça Blaugranes σχολιάζει: «Κρίση στη Ρεάλ» ή «Η Ρεάλ διαλύεται».

Η RAC1 είναι πιο συγκρατημένη, με φράσεις όπως «Τέλος κύκλου για τη Ρεάλ» ή «Αποτυχία στα κρίσιμα».

Η Ara χρησιμοποιεί πιο ουδέτερους τίτλους, όπως «Η Ρεάλ δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί» ή «Αποκλεισμός που αλλάζει τη σεζόν».